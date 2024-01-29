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Гуменюк про успіхи ЗСУ на лівому березі Дніпра: маємо розширення плацдармів

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська продовжують роботу з розширення плацдармів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

"На сьогодні наша робота має результат. Маємо розширення плацдармів. Але треба усвідомлювати, що лінія фронту дуже гнучка і під тиском ворожих підрозділів, ми знаємо, що їх набагато більше присутніх на лівому березі, вони набагато краще укріплені й мають відповідне тилове підґрунтя, яке їх може убезпечувати, на відміну від наших, де за спинами Дніпро", - розповіла Гуменюк.

Тому, за її словами, треба бути дуже обережними в інформаційному просторі та задовольнятися тією інформацією, яка може бути оприлюдненою станом на зараз.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Восени минулого року стало відомо, що українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема на плацдармі в районі населеного пункту Кринки.

У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріл цивільних. Спікер оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі продовжується.

Військові експерти припускають, що наступальні можливості російських військ на лівому березі Херсонської області обмежені. Причиною є слабка підготовка та координація загарбників.

 

 

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