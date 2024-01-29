Гуменюк об успехах ВСУ на левом берегу Днепра: есть расширение плацдармов

"На сегодняшний день наша работа имеет результат. Есть расширение плацдармов. Но надо осознавать, что линия фронта очень гибкая и под давлением вражеских подразделений, мы знаем, что их гораздо больше присутствующих на левом берегу, они гораздо лучше укреплены и имеют соответствующую тыловую почву, которая их может охранять, в отличие от наших, где за спинами Днепр", - рассказала Гуменюк.

Поэтому, по ее словам, нужно быть очень осторожными в информационном пространстве и довольствоваться той информацией, которая может быть обнародована по состоянию на данный момент.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Осенью прошлого года стало известно, что украинские воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

В Генштабе объяснили, что ВСУ хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрелы гражданских. Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа на левом берегу продолжается.

Военные эксперты предполагают, что наступательные возможности российских войск на левом берегу Херсонской области ограничены. Причиной является слабая подготовка и координация захватчиков.