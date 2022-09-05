Гуменюк про зменшення кількості окупантів на півдні: Застосуємо всі наявні засоби
Українські захисники мають достатньо потужності та засобів для того, аби не дозволити російським окупантам збільшувати кількість своїх сил на південному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
"І зараз, і надалі ми будемо працювати за тією ж формулою, що й тепер: як тільки вони намагатимуться, щоб їх там стало більше, ми застосуємо всі наявні засоби й сили для того, щоб їх стало менше. Я вірю в нашу перемогу, у наші сили і знаю трохи більше, що ми це зможемо", - наголосила вона.
Гуменюк також зазначила, що звільнені населені пункти, в яких закріплюються ЗСУ, наражаються на масовані російські обстріли, і що навіть при просуванні військ залишається загроза ударів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку.
До слова, 4 вересня у мережі з'явилися фото українського прапора над Високопіллям Херсонської області, яке було окуповане. Проте, офіційної інформації про звільнення від військових досі немає.
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