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Гуменюк про зменшення кількості окупантів на півдні: Застосуємо всі наявні засоби

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Понеділок 05 вересня 2022 01:46
Гуменюк про зменшення кількості окупантів на півдні: Застосуємо всі наявні засоби Фото: ЗСУ працюють над тим, аби окупантів на півдні ставало менше (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники мають достатньо потужності та засобів для того, аби не дозволити російським окупантам збільшувати кількість своїх сил на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"І зараз, і надалі ми будемо працювати за тією ж формулою, що й тепер: як тільки вони намагатимуться, щоб їх там стало більше, ми застосуємо всі наявні засоби й сили для того, щоб їх стало менше. Я вірю в нашу перемогу, у наші сили і знаю трохи більше, що ми це зможемо", - наголосила вона.

Гуменюк також зазначила, що звільнені населені пункти, в яких закріплюються ЗСУ, наражаються на масовані російські обстріли, і що навіть при просуванні військ залишається загроза ударів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку.

До слова, 4 вересня у мережі з'явилися фото українського прапора над Високопіллям Херсонської області, яке було окуповане. Проте, офіційної інформації про звільнення від військових досі немає.

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