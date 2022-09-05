Гуменюк про зменшення кількості окупантів на півдні: Застосуємо всі наявні засоби

"І зараз, і надалі ми будемо працювати за тією ж формулою, що й тепер: як тільки вони намагатимуться, щоб їх там стало більше, ми застосуємо всі наявні засоби й сили для того, щоб їх стало менше. Я вірю в нашу перемогу, у наші сили і знаю трохи більше, що ми це зможемо", - наголосила вона.

Гуменюк також зазначила, що звільнені населені пункти, в яких закріплюються ЗСУ, наражаються на масовані російські обстріли, і що навіть при просуванні військ залишається загроза ударів.