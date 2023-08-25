Гуменюк об ударах по Крыму: система ПВО оккупантов еще мощная, но у нас есть лайфхаки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

Она прокомментировала ночную атаку дронов в Крыму, о которой заявили россияне. По ее словам, Силы обороны анализируют работу ПВО на оккупированном полуострове.

"Реагируя на их работу, мы делаем вывод: где они, сколько их и как им противодействовать… Да, действительно, они собирали силы там давно, разворачивали системы долгое время. Это означает только одно - скорее всего, их координаты будут нам непременно известны, потому что такое скрыть очень сложно, хотя они пытаются. Система противовоздушной обороны у них еще достаточно мощная, но у нас есть определенные лайфхаки, чтобы ее обходить", - сказала спикера.

Гуменюк также подчеркнула, что заявления россиян об успешной работе ПВО направлены на успокоение местного населения. Также, как отметила спикер, оккупанты пытаются уберечь технику, рассредоточивая ее.

"Они думали, что если их будет много мелкими точками, наверное, что-то сохранят, но нет. Можем много, можем и по мелким тоже попадать. Это говорит о том, что с каждым днем Крым к нам ближе и ближе", - добавила она. .

Гуменюк объяснила, что сейчас атаки на Крым больше служат знаком для тех, кто еще не уехал.

Оккупанты пожаловались на атаку

Этой ночью российские оккупанты заявили об очередной "атаке дронов" на Крым. При этом в оккупированном Севастополе, Симферополе и в районе мысов Меганом и Тарханкут прогремели взрывы. Перед этим предатели утверждали, что в Казачьей бухте проходят военные учения.

Позже в Минобороны РФ заявили, что оккупанты якобы обнаружили 42 беспилотника. Захватчики утверждали, что 9 дронов сбили, а 33 нейтрализовали средствами РЭБ.

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