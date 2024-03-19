Гуменюк: ситуація на лівому березі напружена, втрати ворога під час штурмів досягають 70%

Ситуація на півдні України залишається напружено. Втрати ворога під час штурмів й спроб вибити наші підрозділи з лівого берега Херсонської області досягають 70%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівницю Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Робота ворога дуже насичена і на правому березі, і на лівому. На лівому ворог намагається вибивати наші підрозділи, але продовжує економити бронетехніку. Ті штурми, що вони провели минулої доби, знову завдали втрат ворогу до 70% складу штурмових груп",- заявила Гуменюк.

За її словами, росіяни продовжують завдавати ударів також й по правому берегу регіону внаслідок чого страждають цивільні. Для ударів вони використовують не лише артилерію, але й дрони типу FPV, Ланцет, а також інших модифікацій зі скидами.

Вона додала, що багато дронів наші воїни "садять" завдяки засобам РЕБ. Зокрема закликала цивільних в жодному разі не чіпати боєприпаси у разі їх виявлення, а викликати спеціальні служби.

Як відзначила Гуменюк, до зони відповідальності ОК "Південь" відтепер також входить Запорізька область.

"Тут ворог теж не припиняє штурмів і намагається атакувати позиції Сил оборони і суходолом. 9 таких штурмів було проведено за минулу добу в напрямку Роботине. Ворог продовжує тиснути, але й тут також продовжує економити бронетехніку", - додала вона.

Успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонської області

Ще у 2023 році українським захисникам вдалося взяти під свій контроль частину лівобережжя Херсонської області. Нещодавно DeepState показав відео, на якому можна побачити, як наші бійці встановили український прапор у селі Кринки.

Як нещодавно розповідала Гуменюк, ворог не полишає спроб відтіснити наших військових з лівого берега. Для цього Росія посилила "м'ясні штурми" окупантів без застосування бронетехніки.