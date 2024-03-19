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Гуменюк: ситуация на левом берегу напряженная, потери врага во время штурмов достигают 70%

Вторник 19 марта 2024 10:54
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Гуменюк: ситуация на левом берегу напряженная, потери врага во время штурмов достигают 70% Фото: Наталья Гуменюк, спикера Сил обороны юга Украины (Getty Iamges)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация на юге Украины остается напряженной. Потери врага во время штурмов и попыток выбить наши подразделения с левого берега Херсонской области достигают 70%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководительницу Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Работа врага очень насыщенная и на правом берегу, и на левом. На левом враг пытается выбивать наши подразделения, но продолжает экономить бронетехнику. Те штурмы, которые они провели за прошедшие сутки, снова нанесли потери врагу до 70% состава штурмовых групп",- заявила Гуменюк.

По ее словам, россияне продолжают наносить удары также и по правому берегу региона в результате чего страдают гражданские. Для ударов они используют не только артиллерию, но и дроны типа FPV, Ланцет, а также других модификаций со сбросами.

Она добавила, что много дронов наши воины "сажают" благодаря средствам РЭБ. В частности призвала гражданских ни в коем случае не трогать боеприпасы в случае их обнаружения, а вызывать специальные службы.

Как отметила Гуменюк, в зону ответственности ОК "Юг" отныне также входит Запорожская область.

"Здесь враг тоже не прекращает штурмов и пытается атаковать позиции Сил обороны и по суше. 9 таких штурмов было проведено за минувшие сутки в направлении Роботино. Враг продолжает давить, но и здесь также продолжает экономить бронетехнику", - добавила она.

Успехи ВСУ на левобережье Херсонской области

Еще в 2023 году украинским защитникам удалось взять под свой контроль часть левобережья Херсонской области. Недавно DeepState показал видео, на котором можно увидеть, как наши бойцы установили украинский флаг в селе Крынки.

Как недавно рассказывала Гуменюк, враг не оставляет попыток оттеснить наших военных с левого берега. Для этого Россия усилила "мясные штурмы" оккупантов без применения бронетехники.

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