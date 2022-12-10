Гуменюк розповіла про вразливість іранських дронів

За її словами, пауза у використанні іранських дронів пояснюється тим, що росіяни намагалися підлаштуватися під погодні умови.

"Випробування цих дронів проходили в дещо інших кліматичних умовах, в яких знаходиться Іран. Наші кліматичні умови певним чином відрізняються і, в тому числі, їх найбільше хвилювала аеродинаміка, ймовірність зледеніння у разі перепадів температур, яка могла вплинути на польотність", - заявила Гуменюк.

Вона додала, що зараз температура на півдні України плюсова, тому окупанти вирішили знову запустити партію безпілотників по Одеській області.