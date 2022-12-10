RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гуменюк рассказала об уязвимости иранских дронов

Фото: Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Функционирование иранских дронов-камикадзе напрямую зависит от погодных условий и может быть нарушено в холодную погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телеканала "Freeдом".

По ее словам, пауза в использовании иранских дронов объясняется тем, что россияне пытались подстроиться под погодные условия.

"Испытания этих дронов проходили в немного других климатических условиях, в которых находится Иран. Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в том числе, их больше всего волновала аэродинамика, вероятность обледенения в случае перепадов температур, которая могла повлиять на полетность", - заявила Гуменюк.

Она добавила, что сейчас температура на юге Украины плюсовая, поэтому оккупанты решили снова запустить партию беспилотников по Одесской области.

Напомним, российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

Позже выяснилось, что из-за атаки все потребители в Одессе были отключены от электроснабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерациядрониВойна России против Украины