Гуменюк рассказала об уязвимости иранских дронов

По ее словам, пауза в использовании иранских дронов объясняется тем, что россияне пытались подстроиться под погодные условия.

"Испытания этих дронов проходили в немного других климатических условиях, в которых находится Иран. Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в том числе, их больше всего волновала аэродинамика, вероятность обледенения в случае перепадов температур, которая могла повлиять на полетность", - заявила Гуменюк.

Она добавила, что сейчас температура на юге Украины плюсовая, поэтому оккупанты решили снова запустить партию беспилотников по Одесской области.