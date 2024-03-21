Гуменюк розповіла про особливості масованого ракетного удару РФ по Україні

Під час ракетного удару 21 березня російські окупанти сконцентрувались на атаці півночі та центра України. До того ж, спостерігалась активність розвідувальних дронів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.
Зосередження зусиль ворожої атаки, за її даними, було сконцетровано на півночі, на центрі України, столиця була під ударом.
"І це, в принципі, передбачувано, очевидно і прогнозовано. Ми говорили про те, що після "виборів", які ворог проводив на своїй території і тимчасово окупованих територіях (України, - ред.), вони можуть посилити тиск на прифронтові території і на подальші регіони України більш глибокі, зокрема і столицю", - розповіла вона.
Південь цього разу, за словами Гуменюк, знаходився в бойовій роботі, але більш це стосувалось відстеження спрямування ракет.
"Ви бачили, напевно, що траєкторія ракет була складна, маневри здійснювали, намагались обійти системи ППО. Тому працювали по всій країні", - констатувала спікер.
Крім того, Гуменюк зазначила, що кораблі РФ не були задіяні в цій атаці.
"Вони знаходились у пунктах базування. І не виходять на патрулювання вже протягом двох тижнів. А ракетоносії вже більше місяця перебувають на базі", - розповіла вона.
За її словами, спостерігалась підвищена активність безпілотної ворожої розвідки, зокрема 20 березня.
"Вчора, наприкінці світового дня в акваторії Чорного моря силами ППО було знищено два SuperCam ворога, які заходили з акваторії, ближче до узбережжя, намагаючись зібрати максимум інформації. Загалом активність безпілотної розвідки, зокрема у нашій зоні відповідальності, сягнула 147 одиниць за добу. Це дуже високий показник. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50", - додала Гуменюк.
Російські війська в ніч на 21 березня влаштували масований обстріл України, використавши 31 ракету, дві з яких були балістичними, у тому числі "Іскандер" (KN-23) та "Кинжал". Незважаючи на те, що їх всі вдалося збити, у Києві уламки ворожих цілей впали в декількох районах, 13 людей в результаті атаки на Київ отримали поранення. Також є влучення і у двох районах Київської області, у регіоні двоє людей постраждали.
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