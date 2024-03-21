Гуменюк рассказала об особенностях массированного ракетного удара РФ по Украине

Во время ракетного удара 21 марта российские оккупанты сконцентрировались на атаке севера и центра Украины. К тому же, наблюдалась активность разведывательных дронов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.
Сосредоточение усилий вражеской атаки, по ее данным, было сконцентрировано на севере, на центре Украины, столица была под ударом.
"И это, в принципе, предсказуемо, очевидно и прогнозировано. Мы говорили о том, что после "выборов", которые враг проводил на своей территории и временно оккупированных территориях (Украины, - ред.), они могут усилить давление на прифронтовые территории и на последующие регионы Украины более глубокие, в том числе и столицу", - рассказала она.
Юг на этот раз, по словам Гуменюк, находился в боевой работе, но более это касалось отслеживания направления ракет.
"Вы видели, наверное, что траектория ракет была сложная, маневры совершали, пытались обойти системы ПВО. Поэтому работали по всей стране", - констатировала спикер.
Кроме того, Гуменюк отметила, что корабли РФ не были задействованы в этой атаке.
"Они находились в пунктах базирования. И не выходят на патрулирование уже в течение двух недель. А ракетоносители уже больше месяца находятся на базе", - рассказала она.
По ее словам, наблюдалась повышенная активность беспилотной вражеской разведки, в том числе 20 марта.
"Вчера, в конце светового дня в акватории Черного моря силами ПВО были уничтожены два SuperCam врага, которые заходили с акватории, ближе к побережью, пытаясь собрать максимум информации. В целом активность беспилотной разведки, в том числе в нашей зоне ответственности, достигла 147 единиц в сутки. Это очень высокий показатель. Так они пытаются компенсировать отсутствие в воздухе А-50", - добавила Гуменюк.
Российские войска в ночь на 21 марта устроили массированный обстрел Украины, использовав 31 ракету, две из которых были баллистическими, в том числе "Искандер" (KN-23) и "Кинжал". Несмотря на то, что все их удалось сбить, в Киеве обломки вражеских целей упали в нескольких районах, 13 людей в результате атаки на Киев получили ранения. Также есть попадания и в двух районах Киевской области, в регионе два человека пострадали.
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