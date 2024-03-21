Гуменюк рассказала об особенностях массированного ракетного удара РФ по Украине

Особенности ракетного удара РФ

Сосредоточение усилий вражеской атаки, по ее данным, было сконцентрировано на севере, на центре Украины, столица была под ударом.

"И это, в принципе, предсказуемо, очевидно и прогнозировано. Мы говорили о том, что после "выборов", которые враг проводил на своей территории и временно оккупированных территориях (Украины, - ред.), они могут усилить давление на прифронтовые территории и на последующие регионы Украины более глубокие, в том числе и столицу", - рассказала она.

Юг на этот раз, по словам Гуменюк, находился в боевой работе, но более это касалось отслеживания направления ракет.

"Вы видели, наверное, что траектория ракет была сложная, маневры совершали, пытались обойти системы ПВО. Поэтому работали по всей стране", - констатировала спикер.

Россия не задействовала в ударе корабли

Кроме того, Гуменюк отметила, что корабли РФ не были задействованы в этой атаке.

"Они находились в пунктах базирования. И не выходят на патрулирование уже в течение двух недель. А ракетоносители уже больше месяца находятся на базе", - рассказала она.

Оккупанты пытаются компенсировать отсутствие А-50

По ее словам, наблюдалась повышенная активность беспилотной вражеской разведки, в том числе 20 марта.

"Вчера, в конце светового дня в акватории Черного моря силами ПВО были уничтожены два SuperCam врага, которые заходили с акватории, ближе к побережью, пытаясь собрать максимум информации. В целом активность беспилотной разведки, в том числе в нашей зоне ответственности, достигла 147 единиц в сутки. Это очень высокий показатель. Так они пытаются компенсировать отсутствие в воздухе А-50", - добавила Гуменюк.