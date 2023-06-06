Гуменюк рассказала, зачем оккупанты подорвали Каховскую ГЭС
Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, пытаясь разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы таким образом давить на Украину. Хотя они уже поняли, что натворили, потому и сами эвакуируются из опасных районов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.
"Россияне взорвали часть конструкции и используют очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на силы обороны, давить на Украину в целом", - рассказала она.
По ее мнению, не имея сил больше ждать, откуда же пойдет контрнаступление ВСУ, они пытаются таким образом спровоцировать определенную ситуацию.
"А поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются", – добавила Гуменюк.
Подрыв Каховской ГЭС
Российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС сегодня ночью, 6 июня. На данный момент уточняются масштабы разрушений.
Проводится эвакуация жителей левого берега Херсонской области. В Херсоне обесточен микрорайон Корабел, в ближайшее время здесь отключат и водоснабжение. В Кривом Роге ситуация сложная, там проводят экстренное совещание.
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