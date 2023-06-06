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Гуменюк рассказала, зачем оккупанты подорвали Каховскую ГЭС

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Херсон, Вторник 06 июня 2023 08:14
Гуменюк рассказала, зачем оккупанты подорвали Каховскую ГЭС Фото: Каховская ГЭС (wikimedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, пытаясь разыграть очередную карту техногенного шантажа, чтобы таким образом давить на Украину. Хотя они уже поняли, что натворили, потому и сами эвакуируются из опасных районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Россияне взорвали часть конструкции и используют очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на силы обороны, давить на Украину в целом", - рассказала она.

По ее мнению, не имея сил больше ждать, откуда же пойдет контрнаступление ВСУ, они пытаются таким образом спровоцировать определенную ситуацию.

"А поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются", – добавила Гуменюк.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС сегодня ночью, 6 июня. На данный момент уточняются масштабы разрушений.

Проводится эвакуация жителей левого берега Херсонской области. В Херсоне обесточен микрорайон Корабел, в ближайшее время здесь отключат и водоснабжение. В Кривом Роге ситуация сложная, там проводят экстренное совещание.

Подробнее о том, что известно об этой техногенной катастрофе на сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

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Херсонская область
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