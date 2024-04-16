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Гуменюк: росіяни відмовляються повторно штурмувати плацдарм у Кринках

Вівторок 16 квітня 2024 10:07
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Гуменюк: росіяни відмовляються повторно штурмувати плацдарм у Кринках Фото: Наталія Гуменюк, керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області. Ворог вишукує варіанти проведення ротацій, оскільки росіяни не бажають повторно йти в атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як розповіла Гуменюк, робота зі зміцнення, укріплення плацдарму продовжується, попри те, що ворог не припиняє штурмів. Лише протягом минулої доби, 15 квітня, росіяни вдались до 5 атак, що є більш-менш сталим числом.

Зокрема вона додала, що ворог під час штурмів вже давно не застосовує броньовану техніку й користується лише піхотою.

"Вони продовжують вишукувати варіанти проведення ротації для того, щоб підтягувати на цей напрямок нові підрозділи, не обізнані в ситуації. Адже повторно застосовувати в штурмах тих, хто звідти дивом повернувся - вони не можуть. У них дуже низький морально-психологічний стан, у того контингенту, який вже зустрівся з нашими та зрозумів, чия земля на лівобережжі", - додала Гуменюк.

Ситуація у районі Кринок Херсонської області

Нещодавно Гуменюк розповідала, що терористи намагались поміняти тактику в районі Кринок, аби спробувати витіснити українських військових із займаних плацдармів. Ці спроби виявились нерезультативними, попри так звану "методику тарганів".

Також нещодавно українські бійці показали роботу дронів по окупантах в районі Кринок.

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