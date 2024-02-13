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ЗСУ показали роботу дронів по окупантах в районі Кринок

Вівторок 13 лютого 2024 21:02
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ЗСУ показали роботу дронів по окупантах в районі Кринок Ілюстративне фото: ЗСУ показали відео знищення росіян біля Кринок (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські війська зазнають значних втрат на лівобережжі Херсонської області. ЗСУ ліквідують їх за допомогою ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.

Українські військові вже довгий час відвойовують території України, які були захоплені росіянами. Зокрема ще у 2023 році їм вдалося закріпитись на невеликій частині лівого берега Дніпра у Херсонській області.

Значних втрат росіянам там вдається завдавати за допомогою скидів боєприпасів з дронів та дронів-камікадзе. Так на відео від Сил оборони півдня показано як військові знищують позиції росіян неподалік Кринок.

Успіхи ЗСУ на лівобережжі

Нагадаємо, ще у 2023 році українським захисникам вдалося взяти під свій контроль частину лівобережжя Херсонської області.

Нещодавно проект DeepState показав відео, на якому можна побачити, що наші бійці встановили український прапор у селі Кринки на лівобережжі Херсонської області.

Тоді Гуменюк наголошувала, що такий успіх важливий як для наших захисників, так і для мешканців тимчасово окупованих територій.

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