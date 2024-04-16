Гуменюк: россияне отказываются повторно штурмовать плацдарм в Крынках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

Как рассказала Гуменюк, работа по укреплению, укреплению плацдарма продолжается, несмотря на то, что враг не прекращает штурмов. Только за прошедшие сутки, 15 апреля, россияне прибегли к 5 атакам, что является более-менее постоянным числом.

В частности она добавила, что враг во время штурмов уже давно не применяет бронированную технику и пользуется только пехотой.

"Они продолжают искать варианты проведения ротации для того, чтобы подтягивать на это направление новые подразделения, не осведомленные в ситуации. Ведь повторно применять в штурмах тех, кто оттуда чудом вернулся - они не могут. У них очень низкое морально-психологическое состояние, у того контингента, который уже встретился с нашими и понял, чья земля на левобережье", - добавила Гуменюк.

Ситуация в районе Крынок Херсонской области

Недавно Гуменюк рассказывала, что террористы пытались поменять тактику в районе Крынок, чтобы попытаться вытеснить украинских военных с занимаемых плацдармов. Эти попытки оказались нерезультативными, несмотря на так называемую "методику тараканов".

Также недавно украинские бойцы показали работу дронов по оккупантам в районе Крынок.