ua ru
Чт, 29 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гуменюк про ракетні атаки РФ: є ознаки ймовірної підготовки

Новость на русском →
Четвер 29 червня 2023 17:45
Гуменюк про ракетні атаки РФ: є ознаки ймовірної підготовки Фото: керівник об'єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Є ознаки ймовірної підготовки Росії до нових ракетних ударів по території України.

Про це заявила керівник об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За її словами, росіяни активізували безпілотну розвідку вздовж лінії фронту і намагаються глибше проникнути в тилові регіони. Це, за словами Гуменюк, свідчить про ймовірну підготовку до наступних ракетних ударів.

"Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості і тактику підшукував тактику, яка була б максимально ефективною", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що російські окупанти дуже часто намагаються компенсувати відсутність результативності на лінії фронту "тиловими перемогами".

Атаки на Україну

В Україні практично щодня оголошують повітряну тривогу. Українців попереджають про вильоти літаків з аеродрому Шайківка у Калузької області, а також про пуски ракет з авіації у районі Каспійського моря.

Після початку українського контрнаступу Росія перекинула борти стратегічної авіації на аеродром поблизу міста Моздок у Північній Осетії.

Спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни поповнили свої запаси, зокрема й дронові, тому масовані атаки ворога повторюватимуться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Російська Федерація
NEWS
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
ЗСУ під Бахмутом перехопили ініціативу і ведуть наступ широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Іранський опозиціонер Вахід Бехешті: Без Путіна режим в Ірані впаде