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Гуменюк про прорив одного з оборонних рубежів РФ: не остаточна перемога

Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Прорив українських військових на одному з російських оборонних рубежів не є остаточно перемогою, втім воїни готові до складнощів.

Про це розповіла очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як розповіла Гуменюк, після того, як воїни вибивають росіян з певних позицій, останні мають місце куди відступити та закріпитись. У зв'язку з цим контрбатарейна боротьба ЗСУ проводиться в кілька етапів: 

  • вибиття росіян з найближчих позицій; 
  • удари по глибокому тилу ворога з метою руйнування його інфраструктури. 

"Не можна казати про те, що прохід першого етапу - це найбільша перемога і далі буде легше.  Ми готові до того, що подальші ділянки будуть також складними", - зауважила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня. 

Прорив одного з російських оборонних рубежів 

Як стверджує Інститут вивчення війни (ISW), Збройні сили досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області і ймовірно просуваються через складну серію оборонних позицій ворога. 

За словами Гуменюк, під час просування наших воїнів, росіяни не мають шансів закріпити оборону, яка була надірвана. У зв'язку з цим через деякий час вона опиняється в статусі "проривна"

Більше про те, як далі розвиватимуться події на півдні, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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