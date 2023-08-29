Немає шансів закріпити оборону. Росіяни відступають через прорив ЗСУ на Запорізькому напрямку

Російські окупанти відступають у зв'язку з проривом українськими захисниками їхньої лінії оборони на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту оборону, яка була надірвана, тому через деякий час вона опиняється в статусі "проривна". Тобто просування наших військ очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають", - сказала вона.

Гуменюк наголосила, що кожен населений пункт, який звільняють наші військові, важливий для України.

За її словами, будь-який населений пункт - це можливість закріпитися і побудувати навколо нього додаткові рубежі оборони, щоб не бути вибитими звідти, а також міцніше і точніше націлюватись на подальшу оборону росіян.

Вона також додала, що просування ЗСУ - це дуже потужний психологічний тиск на противника, який в умовах гібридної війни також є зброєю.

Ситуація на Запорізькому напрямку

У Генштабі повідомили, що українські військові здобули успіх на напрямках Новоданилівка - Вербове. Вони закріплюються на досягнутих рубежах та завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях росіян, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Також нагадаємо, що нещодавно наші захисники звільнили село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.

За словами військових експертів, Роботине є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони ворога.

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