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Гуменюк о прорыве одного из оборонных рубежей РФ: не окончательная победа

Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Прорыв украинских военных на одном из российских оборонительных рубежей не является окончательно победой, впрочем, воины готовы к сложностям.

Об этом рассказала глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как рассказала Гуменюк, после того, как воины выбивают россиян с определенных позиций, последние имеют место куда отступить и закрепиться. В связи с этим контрбатарейная борьба ВСУ проводится в несколько этапов: 

  • выбивание россиян с ближайших позиций; 
  • удары по глубокому тылу врага с целью разрушения его инфраструктуры. 

"Нельзя говорить о том, что проход первого этапа - это самая большая победа и дальше будет легче. Мы готовы к тому, что дальнейшие участки будут также сложными", - отметила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Прорыв одного из российских оборонительных рубежей

Как утверждает Институт изучения войны (ISW), Вооруженные силы достигли дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области и предположительно продвигаются из-за сложной серии оборонительных позиций врага.

По словам Гуменюк, во время продвижения наших воинов, у россиян нет шансов закрепить оборону, которая была надорвана. В связи с этим через некоторое время она оказывается в статусе "прорывная".

Больше о том, как будут дальше развиваться события на юге, - читайте в материале РБК-Украина.

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