Гуменюк про Придністров'я: ми з самого початку розуміли загрозу, тому кордон надійно захищено

"Ситуація під контролем Сил оборони. Що стосується ділянки кордону з невизнаним Придністров'ям, то вона надійно захищена, укріплена, а її оборона складена ще на початку повномасштабного вторгнення і весь цей час забезпечується Силами оборони", - розповіла Гуменюк.

Вона зауважила, що в Україні з самого початку усвідомлювали що вказаний напрямок небезпечний, тому контроль за цією ділянкою був загострений з самого початку.

"Зараз ми можемо сказати, що нічого більше, ніж інформаційні вкиди, це не несе. Той контингент, що в ПМР, нами повністю вивчений. Ми знаємо, як йому протидіяти, ми готові. Але загрози критичної той контингент не несе", - розповіла вона.

Заклик Придністров'я про "захист": що відомо

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що депутати Придністров'я під час з'їзду 28 лютого нібито проситимуть Путіна про приєднання до Росії. 28 лютого депутати так званої "Придністровської Молдавської Республіки" звернулися до Росії з проханням про захист в умовах "посилення тиску Молдови".

У Держдепі заявили на це, що США підтримують суверенітет Молдови та уважно стежать за подіями навколо так званої "Придністровської Молдавської Республіки". Своєю чергою, радник Офісу президента Михайло подоляк зазначив, що такі дії "абсолютно не мають сенсу".

Пізніше міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що заклик Придністров'я про "допомогу" до Москви є "ще одним елементом гібридної війни" і спробою дестабілізувати ситуацію в Молдові. Молдова продовжує залишатися мішенню для Росії.

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