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Гуменюк о Приднестровье: мы с самого начала понимали угрозу, поэтому граница надежно защищена

Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Участок границы между Украиной и непризнанным Приднестровьем надежно защищен с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Ситуация под контролем Сил обороны. Что касается участка границы с непризнанным Приднестровьем, то он надежно защищен, укреплен, а его оборона составлена еще в начале полномасштабного вторжения и все это время обеспечивается Силами обороны", - рассказала Гуменюк.

Она отметила, что в Украине с самого начала осознавали, что указанное направление опасно, поэтому контроль за этим участком был заострен с самого начала.

"Сейчас мы можем сказать, что ничего больше, чем информационные вбросы, это не несет. Тот контингент, что в ПМР, нами полностью изучен. Мы знаем, как ему противодействовать, мы готовы. Но критической угрозы тот контингент не несет", - рассказала она.

Призыв Приднестровья о "защите": что известно

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутаты Приднестровья во время съезда 28 февраля будут просить Путина о присоединении к России. 28 февраля депутаты так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" обратились в Россию с просьбой о защите в условиях "ужесточения давления Молдовы".

В Госдепе заявили, что США поддерживают суверенитет Молдовы и внимательно следят за событиями вокруг так называемой "Приднестровской Молдавской Республики". В свою очередь, советник Офиса президента Михаил подоляк отметил, что такие действия "совершенно бессмысленны".

Позже министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что призыв Приднестровья о "помощи" к Москве является "еще одним элементом гибридной войны" и попыткой дестабилизировать ситуацию в Молдове. Молдавия продолжает оставаться мишенью для России.

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