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Гуменюк пояснила мету заяви РФ про "відхід" з Херсонської області та його "анулювання"

Вівторок 14 листопада 2023 09:23
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Гуменюк пояснила мету заяви РФ про "відхід" з Херсонської області та його "анулювання" Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти заявили про свій "відхід" з лівобережжя Херсонської області, щоб спровокувати реакцію Сил оборони України, однак вона не послідувала. Після цієї невдачі в армії РФ почалась паніка, тому заяву довелося "анулювати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Очевидно це спроба виміряти готовність і спосіб реагування наших сил на подібні заяви. Оскільки довготривалий час в інформаційному просторі підігрівалися всі необхідні ресурси, щоб пролунала подібна заява. І вони хотіли спровокувати нашу реакцію, а вона не послідувала", - пояснила Гуменюк.

За її словами, росіяни зрозуміли, що отримали фактично зворотний ефект. В їх війську почалась паніка, посилився розбрат і вони були змушені прибрати цю заяву.

"Насправді в них не дуже хороші справи. Оскільки там дійсно морально-психологічна ситуація в підрозділах, які знаходяться на лівому березі, наближена до критичної. Там процвітає дезертирство, суперечки між підрозділами та немає злагодженості. І це все ускладнює бойову роботу в тих умовах, коли Сили оборони тиснуть на присутність військ на лівому березі", - зазначила речниця.

Що передувало

Вранці 13 листопада росЗМІ з посиланням на заяви Міноборони РФ поширили повідомлення про рішення відомства провести перегрупування військ "Дніпро" зі складу окупаційного контингенту на Херсонщині. Їх нібито зібралися відводити на схід від Дніпра виходячи з "оцінки ситуації, що склалася".

Так, у Міноборони РФ пояснювали подібні "маневри" планами звільнити частину сил, які "задіяні для наступу на інших напрямках".

При цьому трохи пізніше таку заяву у РФ про "перегрупування" сил на окупованих районах Херсонської області було "анульовано".

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