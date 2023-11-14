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Гуменюк объяснила цель заявления РФ об "уходе" из Херсонской области и его "аннулировании"

Вторник 14 ноября 2023 09:23
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Гуменюк объяснила цель заявления РФ об "уходе" из Херсонской области и его "аннулировании" Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты заявили о своем "уходе" с левобережья Херсонской области, чтобы спровоцировать реакцию Сил обороны Украины, однако она не последовала. После этой неудачи в армии РФ началась паника, поэтому заявление пришлось "аннулировать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Очевидно, это попытка измерить готовность и способ реагирования наших сил на подобные заявления. Поскольку долгое время в информационном пространстве подогревались все необходимые ресурсы, чтобы прозвучало подобное заявление. И они хотели спровоцировать нашу реакцию, а она не последовала", - пояснила Гуменюк.

По ее словам, россияне поняли, что получили фактически обратный эффект. В их войске началась паника, усилилась раздор и они были вынуждены убрать это заявление.

"На самом деле у них не очень хорошие дела. Поскольку там действительно морально-психологическая ситуация в подразделениях, находящихся на левом берегу, приближена к критической. Там процветает дезертирство, споры между подразделениями и нет слаженности. И это все усложняет боевую работу в тех условиях, когда Силы обороны давят на присутствие войск на левом берегу", - отметила спикер.

Что предшествовало

Утром 13 ноября росСМИ со ссылкой на заявления Минобороны РФ распространили сообщения о решении ведомства провести перегруппировку войск "Днепр" из состава оккупационного контингента в Херсонской области. Их будто бы собрались отводить на восток от Днепра исходя из "оценки сложившийся ситуации".

Так, у Минобороны РФ объясняли подобные "маневры" планами освободить часть сил, которые "будут задействованы для наступления на других направлениях".

При этом чуть позже такое заявление в РФ о "перегруппировке" сил на оккупированных районах Херсонской области было "аннулировано".

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