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Гуменюк пояснила, чому росіяни стали рідше бити "Калібрами" та Х-101 по Україні

Вівторок 31 жовтня 2023 13:58
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Гуменюк пояснила, чому росіяни стали рідше бити "Калібрами" та Х-101 по Україні Фото: речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк (facebook.comnatusya.humenyuk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти зменшили кількість атак по Україні із застосуванням ракет морського базування "Калібр" та повітряного базування Х-101, адже накопичують їх для подальших ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Останнім часом вони (росіяни - ред.) не використовують ракети повітряного базування типу Х-101. Це означає, що виробництво ракет триває, отже відбувається певне накопичення", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що останнім часом окупанти також не використовують ракети морського базування типу "Калібр". Таким чином, ворог ще має запаси.

Речниця також зауважила, що загарбники концентруються на завданні точкових ракетних ударів, зокрема із застосуванням балістики. За її словами, це говорить про те, що наразі росіяни намагаються тримати українське населення в напрузі для подальших масованих ракетних ударів

Так, вона вважає цілком імовірними удари окупантів по енергетиці із настанням холодів

Ракетний дефіцит у Росії

Зазначимо, що після масованих обстрілів минулої осені та взимку у Росії виник певний дефіцит ракет. Зокрема, йдеться про високоточні крилаті ракети, а також "Калібри". Українська розвідка зазначає, що росіяни відновлюють виробництво, щоб накопичити ракети перед зимою. Ймовірно, росіяни хочуть повторити ракетний терор України.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат не виключає, що окупанти готуються до можливих масованих ударів, тому взяли паузу, щоб відновити запаси. Але він наголосив, що ЗСУ готові до будь-яких сценаріїв.

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