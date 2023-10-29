Росія готується до нових атак. Ігнат відреагував: ми готові

Росія може готуватися до нових масованих обстрілів України. Проте українські військові готові до ймовірних атак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми не те, що готуємося - ми готові. Тому що 24/7 - це звична робота Повітряних сил протягом всієї цієї війни. Тут без варіантів, мусимо очікувати у будь-який момент будь-якої загрози, будь-яку повітряну ціль", - сказав він.

Речник не виключає, що росіяни можуть готуватися до нових масованих атак. Він нагадав, що після чисельних дронових та ракетних атак на Київ ворог взяв паузу. Ймовірно, для того, щоб накопичити ракети.

"Були паузи у них, бо не безкінечні боєприпаси, не безкінечні ракети. Тому вони прекрасно розуміють і завдають таких поодиноких ударів. Вчора "Іскандери", сьогодні Х-59", - додав Ігнат.

РФ може повторити торішні атаки

Українські військові та керівництво країни не виключають, що окупанти можуть знову масовано атакувати Україну дронами-камікадзе та ракетами. Ціллю росіян може стати енергетика України. Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла.

Британська розвідка наголошує, що загарбники вже понад місяць не атакували Україну стратегічною авіацією і ракетами типу Х-101. Це найдовша пауза з початку повномасштабної війни.

Також відомо, що українські інженери напередодні зими пройшли навчання у Британії. Мета програми - захист енергетики у разі ймовірних атак Росії.