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Гуменюк объяснила, почему россияне стали реже бить "Калибрамы" и Х-101 по Украине

Вторник 31 октября 2023 13:58
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Гуменюк объяснила, почему россияне стали реже бить "Калибрамы" и Х-101 по Украине Фото: спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (facebook.comnatusya.humenyuk)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты уменьшили количество атак по Украине с применением ракет морского базирования "Калибр" и воздушного базирования Х-101, ведь накапливают их для дальнейших ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"В последнее время они (россияне - ред.) не используют ракеты воздушного базирования типа Х-101. Это означает, что производство ракет продолжается, следовательно, происходит определенное накопление", - сказала она.

Гуменюк отметила, что в последнее время оккупанты также не используют ракеты морского базирования типа "Калибр". Таким образом, у врага еще есть запасы.

Спикер также отметила, что захватчики концентрируются на нанесении точечных ракетных ударов, в том числе с применением баллистики. По ее словам, это говорит о том, что россияне пытаются держать украинское население в напряжении для дальнейших массированных ракетных ударов.

Так, она считает вполне вероятными удары оккупантов по энергетике с наступлением холодов.

Ракетный дефицит в России

Отметим, что после массированных обстрелов прошлой осенью и зимой в России возник определенный дефицит ракет. В частности, речь идет о высокоточных крылатых ракетах, а также "Калибрах". Украинская разведка отмечает, что россияне возобновляют производство, чтобы накопить ракеты перед зимой. Вероятно, россияне хотят повторить ракетный террор Украины.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат не исключает, что оккупанты готовятся к возможным массированным ударам, поэтому взяли паузу, чтобы восстановить запасы. Но он подчеркнул, что ВСУ готовы к любым сценариям.

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