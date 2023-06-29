Гуменюк о повреждении моста в Чонгаре: это предпосылки хороших новостей, к которым приближаемся

Повреждение Чонгарского моста на границе с оккупированным Крымом является предпосылкой хороших новостей с фронта. Однако оккупанты все еще пытаются восстановить мост или заменить его понтонной переправой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что оккупанты после повреждения Чонгарского моста построили понтонную переправу, но она не является абсолютной альтернативой и полноценной заменой.

"Это такой "экстремальный" способ замены моста. Мы знаем опыт по Антоновскому мосту, вдоль Каховской ГЭС. В принципе тактика действий оккупантов нам понятна. Мы знаем, что они будут делать и как будут пытаться устроить альтернативу. В принципе и они осведомлены в том, что мы будем работать достаточно методично и по этой переправе. Понятно, что это усложняет им логистику", - сказала спикер.

Гуменюк считает, что российские захватчики будут и дальше пытаться отремонтировать мост в Чонгаре, так было и во время освобождения правобережья Херсонской области. Тогда оккупанты ремонтировали мосты через Днепр.

"Но в этом случае их положение осложнено событиями, которые развиваются на линии фронта. Они происходят непосредственно на суше и этот мост в глубоком тылу самих оккупантов. Поэтому они будут снова и снова страдать из-за того, что он не работает полноценно. Потому что альтернативный путь через Армянск гораздо ближе к позициям Сил обороны, оккупанты осознают, что там огневой контроль также мощный", - добавила она.

Спикер на уточнение, являются ли анонсированными хорошими новостями повреждения Чонгарского моста, ответила, что это только предпосылки.

"Это предпосылки создания тех хороших новостей, к которым мы приближаемся. Надо немного терпения для того, чтобы мы могли обнародовать результаты", - подчеркнула Гуменюк.

Стоит отметить, что ранее Наталья Гуменюк анонсировала хорошие новости с фронта, которые "всех порадуют". Однако спикер не уточнила, о чем именно идет речь.

Повреждение моста

Напомним, 22 июня вблизи населенного пункта Чонгар на границе Херсонской области и Крыма раздались взрывы. Позже стало известно о повреждении Чонгарского моста.

Российские оккупанты сразу заявили о том, что наши военные якобы нанесли удар дальнобойными ракетами Storm Shadow. Однако эксперты выразили сомнение, что была именно британская ракета.

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