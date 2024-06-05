Гуменюк після звільнення призначили в ОК "Південь"

Офіційно про її звільнення сповістили в Генеральному штабі ЗСУ, зазначивши, що прийняли рішення щодо завершення відрядження полковниці та виключення її з сил та засобів відповідного угруповання військ.

Зазначимо, що її відставці передувала звернення представників українських ЗМІ, які закликали звільнити Гуменюк. Причиною називалися нібито часті заборони висвітлювати воєнні злочини РФ в зоні відповідальності військовослужбовиці.

Додамо, що після того, як звільнили Гуменюк, на її місце призначили Дмитра Плетенчука, який заявив, що також залишається речником ВМС ЗСУ.

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