Гуменюк после увольнения назначили в ОК "Юг"

Официально об ее увольнении известили в Генеральном штабе ВСУ, отметив, что приняли решение о завершении командировки полковницы и исключении ее из сил и средств соответствующей группировки войск.

Отметим, что ее отставке предшествовало обращение представителей украинских СМИ, призывавших уволить Гуменюк. Причиной назывались якобы частые запреты освещать военные преступления РФ в зоне ответственности военнослужащей.

Добавим, что после того, как уволили Гуменюк, на ее место назначили Дмитрия Плетенчука, который заявил, что также остается спикером ВМС ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.