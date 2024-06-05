RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гуменюк после увольнения назначили в ОК "Юг"

Фото: Наталья Гуменюк (РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

Наталья Гуменюк стала заместителем начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг". До этого она занимала должность руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, но была уволена.

О своем назначении Гуменюк рассказала в комментарии РБК-Украина.

"Могу отметить, что занимаю должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Это новая структура, которая образована в рамках реформы сферы коммуникаций в ВСУ. Уверена, это изменения к лучшему", - сказала она.

Предыстория

Напомним, что 19 апреля 2024 стало известно, что Наталию Гуменюк уволили с должности руководства Центром стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.

Официально об ее увольнении известили в Генеральном штабе ВСУ, отметив, что приняли решение о завершении командировки полковницы и исключении ее из сил и средств соответствующей группировки войск.

Отметим, что ее отставке предшествовало обращение представителей украинских СМИ, призывавших уволить Гуменюк. Причиной назывались якобы частые запреты освещать военные преступления РФ в зоне ответственности военнослужащей.

Добавим, что после того, как уволили Гуменюк, на ее место назначили Дмитрия Плетенчука, который заявил, что также остается спикером ВМС ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУВМСОдесса