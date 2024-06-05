Гуменюк после увольнения назначили в ОК "Юг"

Наталья Гуменюк стала заместителем начальника управления коммуникаций оперативного командования "Юг". До этого она занимала должность руководителя Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга, но была уволена.
О своем назначении Гуменюк рассказала в комментарии РБК-Украина.
"Могу отметить, что занимаю должность заместителя начальника управления коммуникаций ОК "Юг". Это новая структура, которая образована в рамках реформы сферы коммуникаций в ВСУ. Уверена, это изменения к лучшему", - сказала она.
Напомним, что 19 апреля 2024 стало известно, что Наталию Гуменюк уволили с должности руководства Центром стратегических коммуникаций Сил обороны Юга.
Официально об ее увольнении известили в Генеральном штабе ВСУ, отметив, что приняли решение о завершении командировки полковницы и исключении ее из сил и средств соответствующей группировки войск.
Отметим, что ее отставке предшествовало обращение представителей украинских СМИ, призывавших уволить Гуменюк. Причиной назывались якобы частые запреты освещать военные преступления РФ в зоне ответственности военнослужащей.
Добавим, что после того, как уволили Гуменюк, на ее место назначили Дмитрия Плетенчука, который заявил, что также остается спикером ВМС ВСУ.
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