Гуменюк о партизанах на юге: скоро будут результаты совместных действий с ВСУ

На оккупированном юге Украины разворачивается активное партизанское сопротивление. И его действия являются достаточно результативными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк на телемарафоне.

"(Партизанское движение, - ред.) достаточно активное, в сочетании с нами, поэтому наше огневое поражение и их внутренний огонь во всех смыслах очень результативный. И я думаю, что в ближайшее время вы увидите именно те результаты, которые подчеркнут то, что мы действуем вместе", - отметила она.