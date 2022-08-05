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Гуменюк про партизанів на півдні: скоро будуть результати спільних дій із ЗСУ

Фото: українські військові на півдні діють разом з партизанами (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

На окупованому півдні України розгортається активний партизанський спротив. І його дії є досить результативними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк на телемарафоні.

"(Партизанський рух, - ред.) досить активний, в поєднанні з нами, тому наше вогневе ураження і їх внутрішній вогонь у всіх сенсах дуже результативний. І я думаю, що найближчим часом ви побачите саме ті результати, які підкреслять те, що ми діємо разом", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські партизани в окупованому Херсоні підірвали автомобіль з "поліцейськими", які переметнулися на бік Росії.

До цього партизани підпалили поле під Маріуполем і вогонь перекинувся на базу росіян.

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