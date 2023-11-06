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Гуменюк оцінила серйозність пошкоджень російського ракетоносія у Керчі

Понеділок 06 листопада 2023 00:16
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Гуменюк оцінила серйозність пошкоджень російського ракетоносія у Керчі Фото: керівник об'єднаного прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк (Владислав Красинський, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російський корабель, носій "Калібрів", отримав суттєві пошкодження під час ракетного удару по тимчасово окупованій Керчі.

Про це заявила керівник об'єднаного прес-центру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі національного телемарафону.

"Що стосується удару по Керченському суднобудівному заводу, то наслідки ще дорозвідуються. Але ми говоримо про те, що удар був потужним, вдалим. Наскільки пошкоджений сучасний ракетоносій, у нас поки що немає повноцінної інформації. Але попередньо за тими знімками, які ми бачили, пошкодження досить суттєві", - зазначила Гуменюк.

За її словами, найближчим часом цей ракетоносій точно не залучатиметься для несення служби у Чорному морі.

Удар по Керчі 4 листопада

Нагадаємо, що 4 листопада Збройні сили України завдали удару по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Затока", розташованому в Керчі. Через деякий час інформацію про поразку було підтверджено Страткомом.

За даними "Кримського вітру", наші воїни вдарили саме по малому ракетному кораблю "Аскольд".

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук також подякував пілотам за успішні удари.

Детальніше про атаку - читайтеу матеріалі РБК-Україна.

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