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Гуменюк оцінила, чи зможуть росіяни прискоритися на півдні після мобілізації

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Темпи російських військ у Херсонській області та загалом на південному напрямку не збільшаться навіть після їх мобілізації. Оскільки окупанти під вогневим контролем ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк під час брифінгу.

"Їх (російських військ - ред.) темпи збільшитися не можуть. Навіть якщо окупантів стане більше - їм буде просто тісніше між українськими військами і правим берегом, тому що як тільки їх стає більше - ми включаємо вогневий контроль і їх знову стає менше", - пояснила Гуменюк.

Ситуація на півдні

Зазначимо, що українські сили продовжують оперативну тишу щодо проведення операцій на Херсонському напрямку та загалом південному фронті.

Так, за даними карт Інституту вивчення війни (ISW), наші бійці тримають під контролем основні переправи через водойми, які намагаються використати росіяни, та продовжують бити по скупченню сил і техніці та базах росіян.

При цьому окупанти намагаються облаштувати нові рубежі оборони на півдні, через швидке просування ЗСУ.

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