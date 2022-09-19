Оккупанты пытаются обустроить новые рубежи обороны на юге: с чем это связано
Российские войска пытаются обустроить новые рубежи обороны на южном фронте. Причиной тому стало достаточно быстрое продвижение ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.
По словам Гуменюк, продвижение украинских войск очень хорошо видно на карте и оно достаточно убедительное.
"Они (российские войска - ред.) пытаются обустроить очередной эшелон обороны. Очередной рубеж. Поскольку эти, которые они использовали и готовили предварительно, разрушены. ВСУ продвигаются. Вы видите на карте, продвижение войск есть, и наше углубление убедительно. И это значит, что рубежи обороны упадут, и им нужны будут новые", - рассказала она.
Напомним, по данным ISW, российские войска в западной части Херсонской области пытаются отступить на более защищенные позиции в ходе контролируемого отхода, чтобы избежать хаотического отступления, характерного для падения обороны под Харьковом.
Кроме того, сообщалось, что ВСУ в рамках контрнаступления на юге продолжают наземные маневры в трех районах Херсонской области.
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