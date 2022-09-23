Гуменюк оценила, смогут ли россияне ускориться на юге после мобилизации

"Их (российских войск - ред.) темпы увеличиться не могут. Даже если оккупантов станет больше - им будет просто теснее между украинскими войсками и правым берегом, потому что как только их становится больше - мы включаем огневой контроль и их снова становится меньше", - объяснила Гуменюк.

Ситуация на юге

Отметим, что украинские силы продолжают оперативную тишину по поводу проведения операций на Херсонском направлении и в целом южном фронте.

Так, по данным карт Института изучения войны (ISW), наши бойцы контролируют основные переправы через водоемы, которые пытаются использовать россияне, также ВСУ продолжают бить по скоплению сил и технике россиян.

При этом оккупанты пытаются обустроить новые рубежи обороны на юге, из-за быстрого продвижения ВСУ.

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