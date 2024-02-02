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Гуменюк про нічну атаку "Шахедів": критична інфраструктура залишається пріоритетом для РФ

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники не припиняють енергетичного терору України, об'єкти критичної інфраструктури залишаються пріоритетом для ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Нічна атака знову була в тих традиціях, які ворог закладає нам за своєю схемою. Робота протиповітряної оборони була дуже потужною і довгою. Це виснаження наших систем. Майже шість годин маневрували безпілотники. Характерною особливістю стало те, що спрямовує ворог і на прифронтові території свої далекобійні баражуючі снаряди", - розповіла Гуменюк.

Вона також пояснила, чому російські  "Шахеди" тепер більше атакують прифронтові території.

"Очевидно, в них є певний "творчий пошук" нової тактики. Вони виходять з наявних можливостей, які є. Зокрема, наша бойова робота по лівобережній Херсонської області призвела до чергової втрати пункту боєпостачання. У зв'язку з цим бачимо зниження кількості артилерійських обстрілів. Вони вишукують інші способи, якими можна завдати ударів по наших потужностях, зокрема, не військових, а по потужностях регіону", - зазначила речниця.

Гуменюк додала, що попри те, що на півдні України досить помірна зима, ворог не припиняє енергетичного терору.

"Об'єкти критичної інфраструктури для нього лишаються пріоритетними", - наголосила вона.

Нічна атака по Україні 2 лютого

Російські війська атакували територію України "Шахедами". За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники летіли з південного та північного напрямків. У Кривому Розі Дніпропетровської області та Кропивницького було чути вибухи, у Кіровоградській області працювали сили ППО.

Пізніше стало відомо, що росіяни пошкодили підстанцію у Кривому Розі.

Також окупанти атакували дронами об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Там спалахнула пожежа.

Загалом російські терористи атакували територію України 24 дронами-камікадзе типу "Шахед" із кількох напрямків. Силам ППО вдалося знищити 11 безпілотників.

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Війна Росії проти України