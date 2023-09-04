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Гуменюк про нічну атаку Одеської області: росіяни використовували "Шахеди" з нової партії

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вночі російські загарбники атакували Одеську область дронами-камікадзе "Шахед" з нової партії.

По це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Еспресо".

"Росіяни обирають невипадково дати атак, вони планують ці операції. А планування відбувається виходячи з наявних сил та засобів. Ми бачили, що перед атаками Одеської області відбулася активізація вантажних повітряних перевезень з напрямком Тегеран - Москва, що може свідчити про прибуття додаткової партії "Шахедів", - заявила вона.

За словами Гуменюк, росіяни намагаються нищити цивільну інфраструктуру України дешевим способом.

"На уламках збитих безпілотників ми бачили, що це дійсно наступна партія, яка відрізняється маркуванням. Очевидно, що росіяни економлять ракети. Тому що цей запас поповнювати не так просто й набагато дорожче. Ворог намагається нищити цивільну інфраструктуру за допомогою більш дешевого способу", - заявила вона. 

Нічна атака на Одеську область 

В ніч на понеділок, 4 вересня, російські окупанти вкотре намагалися вдарити по Одеській області за допомогою дронів-камікадзе "Шахед".

Пізніше в МЗС України зробили заяву про те, що під час атаки росіян дрони впали та вибухнули на території Румунії. При цьому Бухарест спростовує цю інформацію. 

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