Гуменюк о ночной атаке Одесской области: россияне использовали "Шахеды" из новой партии

"Россияне выбирают неслучайно даты атак, они планируют эти операции. А планирование происходит исходя из имеющихся сил и средств. Мы видели, что перед атаками Одесской области произошла активизация грузовых воздушных перевозок с направлением Тегеран - Москва, что может свидетельствовать о прибытии дополнительной партии "Шахедов", - заявила она.

По словам Гуменюк, россияне пытаются уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины дешевым способом.

"На обломках сбитых беспилотников мы видели, что это действительно следующая партия, которая отличается маркировкой. Очевидно, что россияне экономят ракеты. Потому что этот запас пополнять не так просто и гораздо дороже. Враг пытается уничтожать гражданскую инфраструктуру с помощью более дешевого способа", - заявила она.

Ночная атака на Одесскую область

В ночь на понедельник, 4 сентября, российские оккупанты в очередной раз пытались ударить по Одесской области с помощью дронов-камикадзе "Шахед".

Позже в МИД Украины сделали заявление о том, что во время атаки россиян дроны упали и взорвались на территории Румынии. При этом Бухарест опровергает эту информацию.

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