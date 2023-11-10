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Гуменюк про нічні вибухи в Криму: у нас там ще багато роботи

Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вибухи у тимчасово окупованому Криму будуть продовжувалися й надалі, адже військовий хаб та резерви росіян на півострові досить великі й у ЗСУ там ще багато роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Дуже приємно, що високо оцінюють таку широту географії цих вибухів. Віра в ЗСУ міцнішає. Вибухи в Криму будуть, ми на це вчора акцентували, і вчора представник Головного управління розвідки говорив, що роботи в нас там ще багато, тому що хаб великий, накопичення великі," - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що Сили оборони України "будуть працювати, не покладаючи рук".

Вибухи в Криму 10 листопада

У тимчасово окупованих Феодосії та Чорноморському Криму пролунала серія вибухів сьогодні вночі, 10 листопада.

За даними місцевих пабліків, у Феодосії, ймовірно, пошкоджено нафтобазу. Повідомляється, що удари завдавалися невідомими безпілотниками.

У Чорноморському зафіксовано кілька "прильотів" за місцевою прикордонною заставою. Очевидці повідомляють, що рятувальники розбирають завали казарми, якою був "приліт".

Водночас у Міноборони РФ заявили, що нібито перехопили два дрони над окупованим Кримом.

Пізніше стало відомо, що у Криму розвідники ГУР знищили два російських десантних катери. Це сталося у селищі Чорноморське.

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