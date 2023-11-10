Гуменюк о ночных взрывах в Крыму: у нас там еще много работы

"Очень приятно, что высоко оценивают такую широту географии этих взрывов. Вера в ВСУ крепнет. Взрывы в Крыму будут, мы на это вчера акцентировали, и вчера представитель Главного управления разведки говорил, что работы у нас там еще много, потому что хаб большой, накопления большие," - сказала Гуменюк.

Она отметила, что Силы обороны Украины "будут работать, не покладая рук".

Взрывы в Крыму 10 ноября

Во временно оккупированных Феодосии и Черноморском Крыму прозвучала серия взрывов сегодня ночью, 10 ноября.

По данным местных пабликов, в Феодосии, вероятно, повреждена нефтебаза. Сообщается, что удары наносились неизвестными беспилотниками.

В Черноморском зафиксировано несколько "прилетов" по местному пограничному заставу. Очевидцы сообщают, что спасатели разбирают завалы казармы, которым был "прилет".

В то же время в Минобороны РФ заявили, что якобы перехватили два дрона над оккупированным Крымом.

Позже стало известно, что в Крыму разведчики ГУР уничтожили два российских десантных катера. Это произошло в поселке Черноморское.