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Гуменюк про нічні обстріли: спостерігали складну схему маневрів, ймовірно РФ готується до атак

Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 27 серпня, під час нічних обстрілів Росія вдалась до складних схем маневрування. Ймовірно вишукували безпечні маршрути для майбутніх атак.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Як розповіла Гуменюк, російські ракети й дрони маневруються, в першу чергу, для виявлення української системи ППО. Водночас під час сьогоднішніх обстрілів схема була дещо складнішою. 

"Але зараз ми спостерігали дуже складну схему маневрів, ймовірно, вони вишукували варіанти прокладання безпечних маршрутів для майбутніх атак", - додала Гуменюк. 

Нічні обстріли 27 серпня 

Цієї ночі ворог влаштував чергову повітряну атаку по території нашої країни. Під час оголошення про повітряну тривогу, Повітряні сили попередили про групу ворожих ракет, які були випущені з авіації Ту-95МС. Після цього снаряди не один раз змінювали курс під час польоту. Зокрема про роботу ППО повідомляли в Черкаській області й на підступах до Києва

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