Гуменюк назвала ймовірну причину паузи в масованих атаках РФ по Україні

Російські окупанти взяли паузу в масованих атаках по Україні, ймовірно, готуючись до нових обстрілів. При цьому вони не припинили точкових ударів, намагаючись таким чином перевірити готовність української ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

"Ми бачимо, що пауза загальна, яку ворог витримує між масованими ракетними атаками, вже досить потужна, виважена, і це може свідчити про підготовку наступних атак. Вони застосовують ракетні удари по різних напрямках, виявляючи системи ППО і намагаючись прокласти майбутні маршрути таких ударів", - сказала вона.

Водночас, за словами спікера, в цих паузах ворог влаштовує точкові атаки, що також є ознакою тероризму.

"Окупанти не припиняють обстріли Чайківської, Куцурубської громад для того, щоб переключити увагу Сил оборони на інші напрямки. Також за вчорашній день ворог застосував точкову ракетну атаку там, де зміг застосувати тактичну авіацію з акваторії Чорного моря по Миколаївській області. Була випущена ракета типу Х-59, і, цілком імовірно, це така розвідка боєм, намагання перевірити готовність систем ППО", - констатувала військова.

Загалом, ситуацію, що склалася, вона назвала "досить напруженою", тому що ворог вишукує способи протидії в умовах, коли боротьба з ним українських сил досить ефективна.

Обстріли України

Минулого тижня інтенсивність російських обстрілів збільшилася майже на чверть. Російські загарбники, за словами глави МВС Ігоря Клименка, атакували Україну понад 1500 разів.

Зазначимо, що останнім часом російські війська активно та цілеспрямовано почали обстрілювати енергооб'єкти в Україні. Наприклад, під час масованої атаки дронів-камікадзе по Україні в ніч на 2 лютого, були атаковані одразу дві підстанції "Укренерго".

А через обстріл 3 лютого у Кривому Розі без світла залишилися дві котельні, які забезпечують 43 тисячі абонентів. У місті було частково знеструмлено швидкісний трамвай. Також деякі сім'ї залишились без водопостачання. Енергетики запроваджували аварійні відключення світла.