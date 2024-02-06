Гуменюк назвала вероятную причину паузы в массированных атаках РФ по Украине

Российские оккупанты взяли паузу в массированных атаках по Украине, вероятно, готовясь к новым обстрелам. При этом они не прекратили точечные удары, стараясь таким образом проверить готовность украинской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.

"Мы видим, что пауза общая, которую враг выдерживает между массированными ракетными атаками, уже достаточно мощная, взвешенная, и это может свидетельствовать о подготовке следующих атак. Они применяют ракетные удары по разным направлениям, обнаруживая системы ПВО и пытаясь проложить будущие маршруты таких ударов", - сказала она.

В то же время, по словам спикера, в этих паузах враг устраивает точечные атаки, что также является признаком терроризма.

"Оккупанты не прекращают обстрелы Чайковской, Куцурубской общин для того, чтобы переключить внимание Сил обороны на другие направления. Также за вчерашний день враг применил точечную ракетную атаку там, где смог применить тактическую авиацию из акватории Черного моря по Николаевской области. Была выпущена ракета типа Х-59, и, по всей вероятности, это такая разведка боем, попытка проверить готовность систем ПВО", - констатировала военная.

В общей сложности, сложившуюся ситуацию она назвала "достаточно напряженной", потому что враг выискивает способы противодействия в условиях, когда борьба с ним украинских сил достаточно эффективна.

Обстрелы Украины

На прошлой неделе интенсивность российских обстрелов увеличилась почти на четверть. Российские захватчики, по словам главы МВД Игоря Клименко, атаковали Украину более 1500 раз.

Отметим, что в последнее время российские войска активно и целеноправлено начали обстреливать энергообъекты в Украине. Например, во время массированной атаки дронов-камикадзе по Украине в ночь на 2 февраля, были атакованы сразу две подстанции "Укрэнерго".

А из-за обстрела 3 февраля в Кривом Роге без света остались две котельные, которые обеспечивают 43 тысячи абонентов. В городе был частично обесточен скоростной трамвай. Также некоторые семьи остались без водоснабжения. Энергетики вводили аварийные отключения света.