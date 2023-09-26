Гуменюк назвала цілі нічного нальоту "Шахедів" на Одеську область

"Одещина також потерпала цієї ночі від повітряних атак. На цей регіон ворог спрямував ударні безпілотники типу "Шахед". Атака була спрямована знов на припортову та прикордонну інфраструктуру", - сказала вона.

За її словами, удар також був спрямований на Подунав'я. "Внаслідок влучання там є загоряння автотранспорту в зоні очікування. Є інформація про двох постраждалих водіїв, яким надана медична допомога. Також був дуже серйозний ризик для пасажирів автобуса, який готувався до перетину кордону. І пошкоджено прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску", повідомила Гуменюк.

Нічна атака

Нагадаємо, під час нічної атаки по Україні 26 вересня російська армія запустила 38 дронів-камікадзе, 26 з них вдалось збити силам протиповітряної оборони (ППО).

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область.

"Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збита. На жаль, в Ізмаїльському районі відбулись влучання у припортову інфраструктуру", - написав він.

За його даними, постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися.