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Гуменюк назвала цели ночного налета "Шахедов" на Одесскую область

Фото: пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Ночной удар "Шахедов" был направлен на припортовую и пограничную инфраструктуру Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

"Одесщина также страдала этой ночью от воздушных атак. На этот регион враг направил ударные беспилотники типа "Шахед". Атака была направлена снова на припортовую и пограничную инфраструктуру", - сказала она.

По ее словам, удар также был направлен на Подунавье. "В результате попадания там есть возгорание автотранспорта в зоне ожидания. Есть информация о двух пострадавших водителях, которым оказана медицинская помощь. Также был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. И повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска", сообщила Гуменюк. .

Ночная атака

Напомним, во время ночной атаки по Украине 26 сентября российская армия запустила 38 дронов-камикадзе, 26 из них удалось сбить силам противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область.

"Силы противовоздушной обороны работали чрезвычайно напряженно. Большинство дронов сбито. К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру", - написал он.

По его данным, пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второму с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись.

 

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