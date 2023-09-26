Гуменюк назвала цели ночного налета "Шахедов" на Одесскую область

"Одесщина также страдала этой ночью от воздушных атак. На этот регион враг направил ударные беспилотники типа "Шахед". Атака была направлена снова на припортовую и пограничную инфраструктуру", - сказала она.

По ее словам, удар также был направлен на Подунавье. "В результате попадания там есть возгорание автотранспорта в зоне ожидания. Есть информация о двух пострадавших водителях, которым оказана медицинская помощь. Также был очень серьезный риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы. И повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска", сообщила Гуменюк. .

Ночная атака

Напомним, во время ночной атаки по Украине 26 сентября российская армия запустила 38 дронов-камикадзе, 26 из них удалось сбить силам противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в течение двух часов российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесскую область.

"Силы противовоздушной обороны работали чрезвычайно напряженно. Большинство дронов сбито. К сожалению, в Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру", - написал он.

По его данным, пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второму с тяжелой травмой руки госпитализировали. Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись.