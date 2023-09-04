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Гуменюк про дрони у Румунії: РФ навмисно використовує географічну особливість регіону

Фото: у ОК "Південь" відреагували на падіння та детонацію безпілотників на території Румунії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україна вже повідомила Румунію про падіння і детонацію російських безпілотників на її території. Росія не вперше використовує географічну особливість Одеської області в контексті її близькості до кордону Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу.

"Ворог знаючи про це неодноразово використовував саме таку географічну особливість цього регіону, спрямовуючи дрони саме в максимальній близькості до державного кордону", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, відстань там настільки невелика, що і похибка самого баражуючого снаряду, яким є дрон-камікадзе, і бойова робота і її наслідки можуть дійсно загрожувати сусідній країні.

"Факт було зафіксовано, проінформовано країну-сусіда, що така небезпека існує і нами зафіксовано влучання. З нашого боку Україна як відкрита країна, ми відверто і чесно проінформували. Далі реагування має бути за сусідньою країною", - додала Гуменюк.

Інцидент із падінням дронів на території Румунії

Під час масованого обстрілу України в ніч на понеділок, 4 вересня, російські дрони-камікадзе "Шахед" впали та вибухнули на території сусідньої Румунії. При цьому в Міністерстві оборони Румунії спростували інформацію щодо падіння російських безпілотників на територію країни.

Зазначимо, що буквально вчора в Міноборони Румунії заявляли, що атака російських дронів на порт Рені Одеської області в неділю, 3 вересня, не була загрозою для території Румунії. Хоча жителі румунського міста Галац, який розташований в 25 км от Рені, скаржилися на "пекельний шум".

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