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Гуменюк о дронах в Румынии: РФ намеренно использует географическую особенность региона

Фото: в ОК "Юг" отреагировали на падение и детонацию беспилотников на территории Румынии (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина уже сообщила Румынии о падении и детонации российских беспилотников на ее территории. Россия не в первый раз использует географическую особенность Одесской области в контексте ее близости к границе Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время брифинга.

"Враг, зная об этом, неоднократно использовал именно такую географическую особенность этого региона, направляя дроны именно в максимальной близости к государственной границе", - рассказала она.

По словам Гуменюк, расстояние там настолько невелико, что и погрешность самого баражирующего снаряда, каким является дрон-камикадзе, и боевая работа и ее последствия могут действительно угрожать соседней стране.

"Факт был зафиксирован, проинформирована страна-сосед, что такая опасность существует и нами зафиксировано попадание. С нашей стороны Украина как открытая страна, мы откровенно и честно проинформировали. Дальше реагирование должно быть за соседней страной", - добавила Гуменюк.

Инцидент с падением дронов на территории Румынии

Во время массированного обстрела Украины в ночь на понедельник, 4 сентября, российские дроны-камикадзе "Шахед" рухнули и взорвались на территории соседней Румынии. При этом в Министерстве обороны Румынии опровергли информацию по падению российских беспилотников на территорию страны.

Отметим, что буквально вчера в Минобороны Румынии заявляли, что атака российских дронов на порт Рени Одесской области в воскресенье, 3 сентября, не представляла угрозы для территории Румынии. Хотя жители румынского города Галац, расположенного в 25 км от Рени, жаловались на "адский шум".

 

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