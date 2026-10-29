Гумдопомогу до Олешок доставлять завтра, триває розмінування маршрутів, - Лубінець

В районі Олешок на Херсонщині уже 54 години поспіль зберігається режим тиші. Для жителів готують гуманітарну допомогу, яку планують доправити до міста вже завтра, 30 жовтня.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для проведення гуманітарної місії.
Паралельно вже формують гуманітарний вантаж, який планують доставити до Олешок завтра.
"Режим тиші вже триває 54 години. Він розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксовано", - зазначив Лубінець.
Нагадаємо, 27 жовтня поблизу тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії.
Вона передбачає доставку гуманітарної допомоги цивільним і підготовку до евакуації місцевих жителів. Режим тиші діятиме до 22:59 1 листопада.
Згодом зону припинення вогню розширили за межі міста, щоб гарантувати безпеку гуманітарних конвоїв.
Локальне припинення вогню між Україною та Росією вже дало перші результати - мешканці Херсона вперше за тривалий час можуть без страху виходити на вулиці міста та насолоджуватися життям без постійних атак РФ.
Учора уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що перші 30 годин перемир'я в Олешках пройшли без інциденту.
Він наголосив, що українська сторона продовжує координувати виконання досягнутих домовленостей з метою допомогти мешканцям міста.
Окрім того, за даними Fox News, Україна та Росія погодили щомісячну допомогу на Херсонщині після гуманітарної місії в Олешках.
Також перша леді США Меланія Трамп заявила, що в окуповані Олешки вирушать кілька журналістів Newsmax, щоб незалежно висвітлювати гуманітарну місію.