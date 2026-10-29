Гумдопомогу до Олешок доставлять завтра, триває розмінування маршрутів, - Лубінець

Режим тиші в районі Олешок

Нагадаємо, 27 жовтня поблизу тимчасово окупованих Олешок у Херсонській області запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії.

Вона передбачає доставку гуманітарної допомоги цивільним і підготовку до евакуації місцевих жителів. Режим тиші діятиме до 22:59 1 листопада.

Згодом зону припинення вогню розширили за межі міста, щоб гарантувати безпеку гуманітарних конвоїв.

Локальне припинення вогню між Україною та Росією вже дало перші результати - мешканці Херсона вперше за тривалий час можуть без страху виходити на вулиці міста та насолоджуватися життям без постійних атак РФ.

Учора уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що перші 30 годин перемир'я в Олешках пройшли без інциденту.

Він наголосив, що українська сторона продовжує координувати виконання досягнутих домовленостей з метою допомогти мешканцям міста.

Окрім того, за даними Fox News, Україна та Росія погодили щомісячну допомогу на Херсонщині після гуманітарної місії в Олешках.

Також перша леді США Меланія Трамп заявила, що в окуповані Олешки вирушать кілька журналістів Newsmax, щоб незалежно висвітлювати гуманітарну місію.