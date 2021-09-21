Гуманитарный кризис в мире: США примут в следующем году 125 тысяч беженцев

США в 2022 году примут 125 тысяч беженцев , чтоб "удовлетворить потребности, вызванные гуманитарным кризисом в мире". Это вдвое больше, чем Соединенные Штаты приняли в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

По данным Госдепартамента США, эта программа касается только беженцев, отобранных после нескольких лет изучения их файлов американскими службами безопасности и разведки в лагерях ООН по всему миру для переселения в Соединенные Штаты. В число этих беженцев войдут, в основном, наиболее уязвимые люди, люди пожилого возраста, вдовы и инвалиды.

Объявление было сделано в связи с тем, что США эвакуировали десятки тысяч мирных жителей Афганистана до 31 августа после захвата страны талибами.

"Сильная программа приема имеет важное значение для интересов внешней политики США и целей национальной безопасности и отражает основные ценности США", - отметил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.