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Канада примет до 5 тысяч афганских беженцев, которые были эвакуированы США

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Канада, Вторник 31 августа 2021 18:26
Канада примет до 5 тысяч афганских беженцев, которые были эвакуированы США Фото: Канада примет до 5 тысяч афганских беженцев, которые были эвакуированы США (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Канады договорилось с США о приеме до 5 тысяч афганских беженцев, которые были эвакуированы американскими военнослужащими. Всего страна планирует принять до 20 тысяч человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Беженцы будут приняты в соответствии с объявленной Канадой программы про прием 20 тысяч беженцев, в том числе правозащитников, представителей ЛГБТ и журналистов.

Добавим, что Канада эвакуировала из Афганистана около 3,7 тысячи человек, большинство из которых поддерживала миссию страны и уже вскоре смогут начать новую жизнь.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что эвакуация украинцев продолжится после 31 августа.

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Афганистан Соединенные Штаты Америки Канада
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