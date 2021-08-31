Канада примет до 5 тысяч афганских беженцев, которые были эвакуированы США
Фото: Канада примет до 5 тысяч афганских беженцев, которые были эвакуированы США (Getty Images)
Правительство Канады договорилось с США о приеме до 5 тысяч афганских беженцев, которые были эвакуированы американскими военнослужащими. Всего страна планирует принять до 20 тысяч человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Беженцы будут приняты в соответствии с объявленной Канадой программы про прием 20 тысяч беженцев, в том числе правозащитников, представителей ЛГБТ и журналистов.
Добавим, что Канада эвакуировала из Афганистана около 3,7 тысячи человек, большинство из которых поддерживала миссию страны и уже вскоре смогут начать новую жизнь.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что эвакуация украинцев продолжится после 31 августа.