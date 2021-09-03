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США могут выплатить каждому беженцу из Афганистана до 2275 долларов, - Bloomberg

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США , Пятница 03 сентября 2021 18:55
США могут выплатить каждому беженцу из Афганистана до 2275 долларов, - Bloomberg Фото: США могут выплатить каждому беженцу из Афганистана до 2275 долларов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки готовятся к финансовой поддержке беженцев из Афганистана. Большинство людей покинули страну оставив все свои вещи там.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Администрация Байдена и более 200 частных агентств планируют организовать система для переселения эвакуированных афганских беженцев.

Отмечается, что Государственный департамент может потратить до 2275 долларов на каждого эвакуированного, поскольку организация переселения может длиться в течение нескольких месяцев. Средства будут направлены на жилье, питание и на другие необходимые для жизни вещи.

"Это не обычный бизнес. Мы не готовы. Мы никогда не делали ничего подобного. Но мы собираемся подготовиться. И если это будет не идеально, ничего страшного, потому что это срочно", - отметил исполнительный директор одного из агентств.

Более 50 тысяч афганцев получат условно-досрочное освобождение от подачи заявления на получение постоянной визы. Те беженцы, что помогали военным США во время операции в Афганистане - попали в другую миграционную категорию.

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Соединенные Штаты Америки Афганистан Беженцы
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